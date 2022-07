Microsoft rinnova i marchi di due giochi Rare, tra cui Viva Pinata

Microsoft ha rinnovato i diritti di utilizzo dei marchi di due celebri giochi Rare, parliamo di Blast Corps (conosciuto anche come Blast Dozen in Giappone) e Viva Pinata. Ci sono concrete novità in arrivo per questi due franchise oppure no?

Non è detto, poiché generalmente i rinnovi di marchi non utilizzati da anni vengono portati avanti solamente a scopo di tutela, per evitare che questi nomi possano essere registrati e/o utilizzati da altre aziende.

Viva Pinata è nato nel 2008 su Xbox 360, la serie è arrivata anche sulle console Nintendo, tuttavia il franchise è fermo da molti anni, da dopo che la collaborazione tra Microsoft e 4Kids per la produzione della serie animata si è interrotta. Difficile dire se Viva Pinata tornerà in futuro, al momento Rare sembra concentrata su altre produzioni, tra cui il problematico Everwild, ed il supporto continuo a Sea of Thieves.

Per Blast Corps invece la situazione sembra ancora più complessa, il gioco è uscito nel 1997 su Nintendo 64 riscuotendo un tiepido successo ma senza impressionare particolarmente pubblico e critica, il gioco è poi comparso nella raccolta Rare Replay ma sembra difficile pensare ad un vero e proprio ritorno di questa IP ferma da oltre 25 anni.