Microsoft rinnova il marchio XCloud, rebranding per il servizio di Xbox Game Pass?

Fin da quando ha cominciato a prendere forma dietro le quinte, il servizio di gaming in streaming di casa Microsoft è sempre stato identificato con il nome in codice Project XCloud. Quando è arrivato il suo momento, in ogni caso, ha fatto il suo debutto sotto la denominazione Xbox Cloud Gaming finendo tra i benefit di Xbox Game Pass Ultimate.

Sembra tuttavia che la casa di Redmond sia ancora molto affezionata a quel nome in codice, dal momento che ha appena rinnovato il marchio "XCLOUD" negli Stati Uniti d'America affidandogli la seguente descrizione: "Servizi di intrattenimento che offrono videogioco online; noleggio di videogiochi; forniscono informazioni sull'intrattenimento, tornei di videogiochi e competizioni attraverso un sito web".

Come mai Microsoft ha rinnovato un marchio che, a conti fatti, non viene utilizzato a livello commerciale? Alcuni ci hanno visto un indizio per un imminente rebranding del servizio, ma a noi sembra improbabile che la casa di Redmond decida di "tornare indietro" e ritrasformare Xbox Cloud Gaming in XCloud. È più probabile che voglia proteggersi dalle imitazioni, anche perché XCloud è una denominazione ancora utilizzata su piattaforme non ufficiali, una su tutte il subbreddit del servizio, e in generale non è difficile imbattersi in siti che utilizzano ancora questa denominazione originariamente pensata per essere provvisoria.

Vi ricordiamo che Xbox Cloud Gaming è un servizio incluso in Xbox Game Pass Ultimate che consente di giocare ad una vasta gamma di giochi del catalogo via cloud su dispositivi mobili iOS e Android (dove sono supportati anche dei comandi touch personalizzati), console Xbox e PC via app o browser.