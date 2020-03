Microsoft rinvia anche Minecraft Dungeons a causa del Coronavirus

Dopo aver avallato il rinvio di Wasteland 3, Microsoft ha concesso del tempo aggiuntivo anche ai ragazzi di Mojang, attualmente al lavoro su Minecraft Dungeons.

Per fortuna, i giocatori non dovranno attendere molto tempo in più. L'uscita del gioco, inizialmente prevista per il 30 aprile, è stata posticipata al 26 maggio. "Come tutti voi sapete, avevamo inizialmente pianificato di lanciare Minecraft Dungeons alla fine di aprile", scrive Per Landis di Mojang sul sito ufficiale. "Tuttavia, a causa dell'attuale stato del mondo, ciò non è più possibile, dal momento che vogliamo garantire la salute e la sicurezza dei nostri team, e incoraggiarli a consegnare nelle vostre mani - i nostri giocatori - la miglior esperienza possibile".

Minecraft Dungeons, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il giorno dell'uscita verrà incluso immediatamente anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Per chi non lo sapesse, Minecraft Dungeons è un gioco d'azione e avventura ispirato ai classici dungeon crawler e ambientato nell'universo di Minecraft, che potrà essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa (fino ad un massimo di 4 giocatori). Per un'idea più precisa sul gioco, vi invitiamo a guardare questi 45 minuti di gameplay tratti dalla Beta di Minecraft Dungeons.