Microsoft ci ripensa: DirectStorage di Xbox Series X/S anche su Windows 10

Per garantire la più ampia diffusione delle API DirectStorage per il lancio di Windows 11, Microsoft torna sui propri passi e decide di supportare anche su Windows 10 questa importante tecnologia videoludica inaugurata a fine 2020 con il lancio di Xbox Series X/S.

A darne conferma sono gli stessi progettisti della casa di Redmond con un aggiornamento pubblicato sulle pagine del blog degli sviluppatori delle librerie grafiche DirectX: "Microsoft si impegna a garantire agli sviluppatori che adottano una nuova API la possibilità di raggiungere il maggior numero possibile di giocatori. Per questo, i giochi sviluppati utilizzando l'SDK DirectStorage saranno pienamente compatibili con Windows 10 versione 1909 e successive, come pure con l'SDK DirectX 12".

Grazie alle API DirectStorage, che ricordiamo essere uno dei punti di forza della Velocity Architecture di Xbox Series X/S, Microsoft permette di ridurre in maniera sensibile i tempi di caricamento dei videogiochi eseguiti su SSD NVMe. Sempre attraverso la tecnologia DirectStorage, i progettisti della casa di Redmond consentono agli sviluppatori di ottimizzare la condivisione degli asset e la gestione della memoria della GPU, con benefici che ricadono a cascata anche nella gestione della VRAM e, quindi, nella risoluzione dei problemi legati alla presenza di eventuali colli di bottiglia.

Il supporto alle API DirectStorage viene quindi reso disponibile anche su Windows 10, a patto di installare una versione analoga o successiva alla 1909. Nel descrivere i benefici di questa nuova tecnologia, Microsoft invita gli sviluppatori a cogliere l'occasione offerta dal supporto esteso a Windows 10 per implementare le API DirectStorage anche in funzione del fatto che "i giochi abilitati DirectStorage continueranno a funzionare come sempre e saranno perfettamente compatibili anche su PC con hardware che prevedono hard disk meno recenti (come gli HDD meccanici)".