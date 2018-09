Microsoft risponde all'apertura di Sony al cross-play su PS4, sperando nel supporto futuro

Con un messaggio pubblicato a sorpresa, ieri il CEO di Sony Interactive Entertainment John Kodera ha annunciato l'apertura al cross-play su PS4. La notizia è stata accolta con entusiasmo anche da Microsoft, che con l'occasione ha ribadito l'importanza di supportare questa funzionalità.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, l'account Twitter di Xbox ha condiviso l'annuncio ufficiale di Sony del supporto al cross-play su PS4, accompagnando il messaggio con l'emoji del saluto amichevole, in segno di approvazione.

Al momento Sony si è impegnata a supportare il cross-play su Fortnite, per consentire agli utenti PS4 di giocare al titolo multiplayer più popolare del momento con i giocatori Xbox One e Nintendo Switch. Parlando ai microfoni di IGN.com, l'azienda di Redmond ha ribadito di "essere aperta al supporto dei nuovi scenari che consentano a più persone possibili di giocare e divertirsi insieme", auspicando che Sony possa estendere il supporto cross-play anche ad altri titoli come Minecraft.

Anche Psyonix si è detta felice della notizia, anche se al momento non c'è nessuna novità riguardo al supporto cross-play su Rocket League. Voi cosa ne pensate della nuova apertura di Sony a questa feature? Quali altri titoli vorreste giocare in compagnia degli altri utenti console? Fatecelo sapere nei commenti.