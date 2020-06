Microsoft a pieno ritmo: Xbox Lockheart, esclusive e nuove acquisizioni secondo un Insider

In attesa di apprendere quando avrà luogo l'evento Xbox Series X di giugno, molti osservatori sono già in attesa dell'appuntamento fissato per il prossimo mese.

Quest'ultimo, come già noto, sarà infatti interamente dedicato ai giochi in arrivo su Xbox Series X e vedrà come grandi protagoniste le produzioni firmate dai team interni. Già confermata da tempo è ad esempio la presenza di 343 Industries con Halo: Infinite, ma sembra che la famiglia degli Xbox Game Studios abbia in serbo molte sorprese. Lo hanno di recente suggerito molti Insider, tra i quali BenjiSales, che ha parlato di molti giochi Xbox Series X in arrivo, e Shinobi602, che ha ribadito la centralità dell'evento di luglio per Microsoft.



A questi ultimi si aggiunge ora un ulteriore presunto Insider, noto come "Eastmen": nonostante non sia molto conosciuto, quest'ultimo sembra essere tenuto in buona considerazione da parte della community verdecrociata. Invitandovi come di consueto a ricordare che, in quanto rumor, queste ultime potrebbero rivelarsi errate in toto o in parte, vi riportiamo le indiscrezioni diffuse da quest'ultimo. Secondo Eastment, Xbox Lockheart sarebbe una realtà, con Microsoft pronta a puntare con forza sulla sinergia tra una console only digital, Xbox Game Pass e Project xCloud. Ma non solo, il presunto Insider afferma che il mese di luglio vedrà giungere molti annunci da parte della Casa di Redmond, tra i quali potrebbero figurare anche novità legate al prezzo pensato per l'offerta next gen della compagnia.



Sul fronte software, Microsoft starebbe puntando ad assemblare una line up in grado di veder arrivare sul mercato un gioco AAA ogni mese, così da incentivare il rinnovo degli abbonamenti ai propri servizi. Nell'ambito di questa strategia, si riporta, sembra esserci spazio per un ulteriore ampliamento delle fila degli Xbox Games Studios. Eastmen riferisce di trattative in corso con 5 nuove software house, mentre Microsoft sembrerebbe star valutando la possibilità di acquistare la divisone gaming di Warner Bros, che ulteriori report non confermati vorrebbero essere attualmente in vendita.