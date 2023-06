Microsoft ha sacrificato le vendite di Xbox Series X in favore di xCloud

Oltre alla mail con cui Matt Booty ha confermato che le acquisizioni di Microsoft sono indirizzate anche al tagliare fuori Sony dal mercato dei servizi, un altro scambio di parole riservato tra Phil Spencer e Tim Stuart ci svela altre sfaccettature della strategie della compagnia nel settore del gaming.

In uno scambio di e-mail interno tra il leader di Xbox Phil Spencer e il CFO Tim Stuart risalente al dicembre 2020, si è discusso delle ragioni alla base della produzione al di sotto delle previsioni delle console Xbox, e conseguentemente del numero di vendite di queste ultime.

Nella mail, Spencer ammette che Microsoft ha avuto un "rendimento insufficiente con Scarlett", il nome in codice delle console Xbox Series X|S, ma che questo e il rinvio di Halo Infinite non sono stati i "fattori principali della scarsità della nostra console" durante il periodo di lancio iniziale. Microsoft aveva in gioco anche una scommessa strategica sul cloud per la quale sembra aver trattenuto i chip. Meno di un anno dopo il lancio di Xbox Series S/X, infatti, Microsoft aveva già aggiornato i suoi server di Xbox Cloud Gaming con gli hardware Xbox Series X per migliorare frame rate e tempi di caricamento.

Lo scambio di e-mail fa riferimento a un compromesso riguardante la spesa di denaro per il numero o il contenuto delle console Xbox e l'investimento nel cloud. "Dal punto di vista strategico, credo nei nostri compromessi per il cloud e i contenuti nei giochi rispetto alle unità della console", afferma Spencer. "Con la nostra strategia e le nostre opportunità, il numero di unità di console sarà ancora la cosa che limiteremo per la nostra ambizione a lungo termine. Credo che i nostri investimenti in contenuti e xCloud siano fondamentali per realizzare il nostro potenziale nel gaming. Amazon Luna e Google Stadia non hanno la forza derivante dalle console che noi abbiamo, e riceviamo partecipazione degli sviluppatori, comunità di gioco e catalogo di contenuti".

Dai documenti presi in esame durante il processo contro la FTC, è emerso anche che Microsoft ha valutato le acquisizioni di Bungie e SEGA per incrementare il valore di Xbox Game Pass.