Microsoft salta l'E3 2023, l'evento Xbox trasmesso in co-stream con la Digital Week

I tagli al budget del marketing lasciavano presagire che Microsoft avrebbe saltato l'E3 2023, ed ecco che il colosso di Redmond ha ufficialmente confermato che quest'anno non ci sarà alcuno show Xbox presentato sullo showfloor della fiera losangelina.

Con una nota fornita a IGN.com, Microsoft ha confermato che non prenderà direttamente parte all'E3 2023, e che quindi l'Xbox Showcase in programma per l'11 giugno non farà parte integrante della storica fiera a tema videoludico. La compagnia statunitense ha comunque intenzione di collaborare con l'ESA e supportare, seppur non in prima linea, l'evento di Los Angeles e lo farà attraverso un co-stream del suo evento con la Digital Week.

"Non vediamo l'ora di tenere il nostro Xbox Games Showcase l'11 giugno e condivideremo maggiori dettagli in seguito. Non vediamo l'ora di trasmettere in co-streaming il nostro evento come parte dell'E3 Digital, ma non saremo sullo showfloor dell'E3", le dichiarazioni di Microsoft.

Alla storica fiera mancheranno anche Sony e Nintendo, sancendo così l'assenza di tutte le maggiori platform holder del mercato. Sicuramente un duro colpo per l'ESA, che nel corso degli anni aveva imbastito lo spettacolo videoludico più atteso dai videogiocatori.

ReedPop ha recentemente annunciato la Digital Week dell'E3 2023 in cui si terranno eventi minori come PC Gaming Show, Future Games Show, Guerrilla Collettive e Black Voices in Gaming. Sappiamo inoltre che Ubisoft parteciperà all'E3, dunque possiamo aspettarci grosse novità dal publisher d'Oltralpe. Al momento tutto tace riguardo ai possibili giochi che verranno mostrati e gli altri partner che potrebbero prendere parte in prima persona alla fiera, che partirà il prossimo 13 giugno.