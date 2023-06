Microsoft saluta Xbox One: i futuri first-party usciranno solo su Xbox Series X/S e PC

Xbox One è ormai sempre più in fondo nel viale del tramonto, con la conferma ufficiale che non ci sono più giochi first-party in sviluppo per la console di vecchia generazione Microsoft: tutti i futuri giochi di Xbox Games Studios, infatti, arriveranno solo su Xbox Series X/S e PC.

A confermarlo è Matt Booty, capo di Xbox Games Studios, nel corso di un'intervista con il portale Axios: il dirigente dichiara che "ci siamo spostati alla nona generazione" e che nessuno dei team interni di Microsoft è al lavoro su giochi pensati nativamente per Xbox One, con la sola eccezione che giochi pensati per un supporto continuo come ad esempio Minecraft. In ogni caso, specifica Booty, grazie allo streaming ed al cloud gaming sarà comunque possibile giocare le prossime esclusive Xbox anche su Xbox One, sebbene chiaramente non si tratterà di versioni native: "è in questo modo che continueremo a supportare la vecchia generazione".

Insomma, Microsoft è adesso totalmente proiettata sull'attuale generazione ed è pronta a lasciarsi il passato alle spalle, dopo che la produzione di Xbox One era stata interrotta già nel 2020. In ogni caso nei prossimi mesi continueranno ancora ad arrivare giochi nativi per Xbox One, grazie all'operato delle terze parti. Nel frattempo, l'Xbox Showcase dell'11 giugno ha mostrato in azione numerose produzioni in arrivo prossimamente su Xbox Series X/S, PC e Xbox Game Pass: giochi come Starfield, Forza Motorsport, Fable, Avowed e Senua's Saga Hellblade II sono soltanto alcuni dei grandi nomi attesi sulle piattaforme Microsoft tra il 2023 ed il 2024.