Microsoft: Sea of Thieves è la nuova IP venduta più rapidamente di questa generazione

Come annunciato dal general manager for games marketing diAaron Greenberg, Sea of Thieves si sta confermando la nuova IP Xbox venduta più rapidamente di questa generazione. Nel momento in cui riportiamo la notizia, la nuova avventura piratesca diconta oltre 2 milioni di giocatori.

Come precisato da Aaron Greenberg, nel calcolo delle vendite non sono stati consideranti gli utenti Xbox Game Pass, ma solo le copie realmente vendute in formato retail e digitale (a tal proposito, ricordiamo che nelle ultime ore sono stati riscontrati alcuni problemi con le copie di Sea of Thieves riscattate tramite Game Pass, ma Rare e Microsoft stanno provvedendo a risolvere l'inconveniente).

Nell'arco di una sola settimana di vita, dunque, Sea of Thieves è riuscito a catalizzare l'attenzione di moltissimi utenti, totalizzando la bellezza di 2 milioni di giocatori distribuiti fra Xbox One e PC. Il titolo si conferma inoltre la nuova IP Microsoft venduta più rapidamente anche su Windows 10, piattaforma che sta contribuendo a sancire il successo del gioco.

Continuando a parlare di vendite, il nuovo titolo piratesco di Rare ha debuttato in cima alla classifica inglese, raccogliendo buoni consensi dai giocatori. Ricordiamo inoltre che gli sviluppatori hanno pubblicato un corposo aggiornamento proprio nella giornata di ieri, andando a migliorare la stabilità dell'esperienza di gioco.

