Microsoft si appresta a lanciare Xbox All Access con Gold, Game Pass e console inclusa?

Secondo alcuni rumor diffusi da Windows Central, Microsoft lancerà molto presto un nuovo servizio in abbonamento denominato Xbox All Access, una sorta di "Starter Pack" che permetterà di accedere all'ecosistema Xbox nella maniera più completa possibile.

Xbox All Access dovrebbe includere l'abbonamento a Xbox LIVE Gold, Game Pass e alla console, con due opzioni disponibili, Xbox One X e Xbox One S. Nel primo caso l'abbonamento costerebbe 34.99 dollari per 24 mesi mentre nel secondo caso il prezzo dovrebbe scendere a 22 dollari al mese. Un pacchetto "tutto completo" che permetterebbe dunque di ottenere la console inclusa nel prezzo dell'abbonamento e di avere sin da subito accesso al catalogo Xbox Game Pass e ai benefit di Xbox LIVE Gold.



Al termine dei due anni, la console scelta resterà di proprietà dell'abbonato. Xbox All Access dovrebbe fare il suo debutto in Nord America prossimamente, al momento si tratterebbe di una offerta pensata esclusivamente per gli Stati Uniti, restiamo in attesa di conferme o smentite.