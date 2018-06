Microsoft si presenta in gran forma all'E3 2018: tanti giochi e la conferma della nuova Xbox

L'Xbox Media Briefing dell'E3 2018 si è concluso da qualche ora, offrendo a tutti gli spettatori uno showcase ricco di annunci e sorprese. Il nostro Francesco Fossetti ci racconta le sue impressioni sulla conferenza Microsoft in un nuovo video speciale.

L'evento è partito in sesta con il primo trailer di Halo Infinite, per poi proseguire con il reveal di titoli come Sekiro Shadows Die Twice di From Software, Devil May Cry 5, Forza Horizon 4 e i nuovi capitoli dedicata alla serie di Gears of War, chiudendo in bellezza con il nuovo trailer di Cyberpunk 2077 dedicato al mondo di gioco. Ottime notizie anche sul fronte first party, con l'acquisizione di 5 nuovi studi tra cui Ninja Theory e Playground Games.

La Casa di Redmond non se ne è stata certo con le mani in mano, proponendo tantissimi contenuti third party e riservando diverse sorprese sul fronte delle produzioni interne. Secondo voi qual è stato l'annuncio più importante?

Ricordiamo che durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

Su Everyeye.it trovi anche ora e data conferenze E3 2018 e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.