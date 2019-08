Microsoft: 'Siamo consapevoli che Xbox possiede IP iconiche come Perfect Dark'

Dopo aver incassato le forti critiche di quell'utenza insoddisfatta dei prodotti first party offerti durante l'attuale generazione videoludica, Microsoft si è rimboccata le maniche acquisendo nuovi studi e iniziando a pianificare un futuro più florido per le prossime console Xbox, a partire ovviamente da Project Scarlett.

Diversi studi, come Ninja Theory, The Initiative e InXile Entertainment stanno attualmente lavorando a dei progetti ancora sconosciuti, ed in tanti sperano che questi sviluppatori possano dar vita a dei nuovi franchise in grando di fare la storia del marchio Xbox.

Lo zoccolo duro della community di Microsoft, però, chiede anche a gran voce il ritorno di alcune delle serie dormienti che già sono diventate sinonimo di Xbox in passato. Una di queste, è certamente Perfect Dark, il cui ritorno era stato rumoreggiato alcuni mesi fa. Intervistato da Game Informer, Matt Booty di Xbox Game Studios ha voluto mettere in chiaro che il colosso di Redmond non si è affatto dimenticata di Perfect Dark, né tantomeno di altri franchise iconici della compagnia:

"Nella mia lista che conservo c'è anche un elenco di IP. Si trova proprio lì accanto alla serie di studi con cui ci piacerebbe parlare! Quindi siamo consapevoli [di possedere Perfect Dark], sì".

Nei mesi precedenti si vociferava di un reboot del franchise, con un nuovo capitolo impostato come sparatutto in terza persona. Perché si proceda ad un'operazione di restauro così impegnativa, c'è bisogno che uno studio pieno di entusiasmo prenda la giusta iniziativa, così come è accaduto con Killer Instict prima e l'imminente Battletoads poi: dire semplicemente "Ah, nessuno ci ha lavorato da un po', potremo farci un reboot" non è abbastanza dal punto di vista di Microosft. A voi piacerebbe l'arrivo di un reboot della serie di Perfect Dark?