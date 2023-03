Microsoft sigla un accordo con Boosteroid: giochi Xbox, Activision e CoD per 10 anni

Dopo gli accordi stretti con Nintendo e NVIDIA per portare Call of Duty su Switch e GeForce per i prossimi 10 anni, Microsoft raggiunge un'intesa anche con Boosteroid per fornire la serie sparatutto e altri prodotti Activision su quante più piattaforme possibili.

Il colosso di Redmond ha firmato un accordo di 10 anni con Boosteroid, il "più grande fornitore globale indipendente di cloud gaming". Secondo Microsoft, l'accordo consentirà ai giochi Xbox per PC di arrivare su Boosteroid, anche se non è stato confermato quando ciò accadrà. Il servizio di cloud gaming Boosteroid ha recentemente superato i 4 milioni di utenti in tutto il mondo e attualmente è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi dell'UE inclusa l'Italia.

Microsoft afferma anche che se l'acquisizione dovesse ottenere il benestare degli enti regolatori, la partnership vedrà anche l'aggiunta dei titoli Activision Blizzard, incluso Call of Duty, nel catalogo di Boosteroid. Microsoft ha sfruttato l'annuncio per ribadire che questi accordi e altre partnership già annunciate porteranno Call of Duty a più di 150 milioni di giocatori aggiuntivi. Questa affermazione si riferisce all'impegno di Microsoft di portare la serie sparatutto campione d'incassi ai quasi 125 milioni di utenti forniti dalla base installata di Nintendo Switch e ai 25 milioni di utenti di GeForce Now.

Sony continua a non essere interessata ad accordi di questo genere, e rimane convinta che l'acquisizione di Activision danneggerà la concorrenza e l'innovazione.