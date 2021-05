Microsoft e Sony tra le 100 aziende più influenti del 2021 per il Time: trionfa il gaming

Con il 2020 che si è reso testimone di una crescita significativa per il settore videoludico, non stupisce che anche il settimanale statunitense Time abbia voluto evidenziare il rilievo del medium nell'economia internazionale.

Nello stilare la lista delle 100 aziende più influenti del 2021, il noto settimanale ha infatti inserito molteplici colossi del settore, i cui meriti sono stati evidenziati con dovizia di particolari. Tra questi ultimi, sono ovviamente presenti all'appello Sony e Microsoft, autrici del lancio di una nuova generazione di console nello scorso autunno. Per quanto riguarda l'azienda giapponese, il Time evidenzia la capacità della compagnia di conquistarsi l'interesse dei consumatori con il lancio di PlayStation 5, che ha portato alla vendita di circa 4,5 milioni di PS5 entro il novembre 2020, nonostante la crisi sanitaria internazionale e i molteplici rallentamenti della catena produttiva.



Lodi anche per Microsoft e per la sua strategia di ampia portata. Oltre a lanciare sul mercato con successo Xbox Series X|S, - si evidenzia - il colosso di Redmond ha infatti proseguito con determinazione la propria espansione nel campo del cloud gaming, con grandi investimenti nell'espansione dei server Azure in nuove regioni. Infine, impossibile non citare il completamento del processo di acquisizione di Zenimax, che ha visto l'impresa investire ben 7,5 miliardi di dollari.



Presente all'appello anche Nintendo, per l'incredibile capacità di creare legami tra le persone grazie ai propri videogiochi. Citato in tal senso il persistente successo di Animal Crossing: New Horizons, ancora in vetta a diverse classifiche ad oltre un anno dal lancio. Nella lista stilata dal Time non mancano infine ulteriori grandi attori del settore videoludico, tra i quali possiamo citare Epic Games e Roblox.