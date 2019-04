Microsoft, Sony e Nintendo sotto indagine in UK per i servizi online

Il governo britannico decide di attivare la Competition and Markets Authority per indagare sulla correttezza e sulla legalità dei servizi online forniti da Microsoft, Sony e Nintendo con Xbox Live, PlayStation Network e Switch Online.

Secondo quanto ricostruito dalla redazione di VG247.com, l'iniziativa assunta dall'autorità inglese garante della concorrenza e dei mercati si pone l'obiettivo di esaminare attentamente l'aumento dei prezzi e le politiche commerciali portate avanti dai tre colossi dell'industria videoludica delle console attraverso gli abbonamenti mensili a servizi come Xbox Game Pass e PlayStation Plus.

L'indagine della Competition and Markets Authority si focalizzerà inoltre sull'accessibilità dei servizi che comprendono la cancellazione dei preordini, le politiche di rimborso e il rinnovo automatico, cercando così di capire, per quanto possibile, i motivi delle recenti modifiche compiute da Sony, Microsoft e Nintendo sul prezzo dei propri abbonamenti e sul numero di giochi offerti.

"L'Autorità garante della concorrenza e dei mercati è preoccupata dal fatto che alcune delle pratiche commerciali di queste società siano legali", ha voluto dichiarare l'autorità garante britannica prima di aggiungere che "se la CMA (acronimo che sta per Competition and Markets Authority, ndr) riterrà che le pratiche delle società in questione siano fuorvianti o che i loro termini siano iniqui, tali da infrangere la legge sulla protezione dei consumatori, potrebbe prendere delle misure a difesa di questi ultimi e di contrasto per le aziende interessate".

Nel corso del 2018, il mercato videoludico del Regno Unito, da sempre considerato il mercato di riferimento europeo, ha registrato ben 5,7 miliardi di sterline di incassi, con un lieve aumento rispetto all'anno precedente.