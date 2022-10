Microsoft dietro a Sony e Nintendo? La realtà potrebbe essere diversa

Nonostante i grandi affari compiuti negli ultimi anni, con l'acquisizione di Activision Blizzard che dovrebbe completarsi nel 2023, per Microsoft Sony e Nintendo resteranno i leader del settore videoludico. Tuttavia, i fatti potrebbero essere leggermente differenti a rispetto a quanto afferma il colosso di Redmond.

Attualmente, infatti, sembra che Microsoft stia registrando ricavi superiori a quelli di Nintendo. I risultati finanziari della divisione Xbox nel periodo compreso tra giugno 2021 e lo stesso mese del 2022 sarebbero infatti maggiori rispetto a quanto registrato dalla Grande N, compagnia giapponese che deve tra l'altro fare i conti con uno yen indebolito rispetto agli scorsi anni. Nello specifico, i ricavi di Microsoft nel periodo preso in esami ammontano a 16,22 miliardi di dollari, laddove Nintendo si ferma a "solo" 14,08 miliardi di dollari.

Tutto questo, tra l'altro, senza contare la grande spinta prevista non appena Activision entrerà a tutti gli effetti a far parte della scuderia Microsoft. Pur non essendoci dati specifici, sembrerebbe invece ancora piuttosto distante Sony, la cui divisione gaming continua a dominare il mercato: un fondo di verità nelle parole della compagnia americana ci sarebbe quindi, sebbene non così "negativo" come lasciato intendere.

Non bisogna inoltre dimenticare che Microsoft sarebbe pronta un grosso publisher giapponese, secondo voci di corridoio. Qualora accadesse sul serio non sarebbe in fondo una sorpresa, considerato come gli Xbox Game Studios abbiano già messo in chiaro l'intenzione di espandersi ulteriormente in futuro, una volta conclusa la pratica Activision.