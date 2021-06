Microsoft sostiene il Pride 2021: le iniziative Xbox per il mese di giugno

Anche Microsoft Italia aderisce al Pride Month, il mese che celebra la diversità, l’inclusione sociale e la libertà come fattore propulsore della società con l’obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione. Anche Xbox partecipa alle celebrazioni per il Pride Month con una serie di iniziative speciali per tutto il mese di giugno.

Secondo uno studio condotto da Nielsen nel 2020, il 10% dei giocatori di età superiore ai 18 anni si identifica come LGBTQIA+. Xbox ha organizzato una serie di attivazioni e iniziative tra cui la possibilità di scaricare gratis Tell Me Why su Xbox e PC per tutto il mese di giugno. Inoltre il canale Xbox Twitch ospiterà per tutto il mese dei talk a tema con creatori e sviluppatori di giochi della comunità LGBTQIA+.

Lo Store Xbox Gear Shop propone magliette e altri articoli di abbigliamento e accessori personalizzati, altre iniziative coinvolgono giochi come Forza Horizon, Halo e la possibilità di personalizzare temi e avatar con la grafica arcobaleno.

Con lo slogan Together, We Can Microsoft lancia una campagna per incoraggiare la discussione e la comprensione delle principali tematiche LGBTQIA+, con l'obiettivo di aiutare le persone ad esprimere ciò che sentono di essere all’interno di una comunità inclusiva. Focus della campagna il concetto di Intersezionalità, ovvero l’unione (e intersezione) di diverse identità sociali, che vanno oltre l’identità di genere e l’orientamento sessuale e che includono per esempio anche l’etnia, che possono essere oggetto di discriminazione e disuguaglianza.