Microsoft Spagna: sono in arrivo novità esaltanti per Xbox

Nel corso di un podcast trasmesso dal sito Generacion Xbox, il responsabile della divisione spagnola di Xbox,, ha invitato i giocatori a restare sintonizzati per l'arrivo di "esaltanti novità".

Queste le parole pronunciate da Dìaz al termine della trasmissione: "voglio dire una cosa... spero che non sia un problema, voglio solo invitarvi ad avere la massima fiducia. Abbiate fiducia in Xbox, perchè stanno arrivando novità davvero esaltanti."

Non è chiaro a cosa si riferisca esattamente Dìaz, nei giorni scorsi Phil Spencer ha annunciato importanti cambiamenti in vista dell'E3, inoltre si parla insistentemente di titoli come Forza Horizon 4, il reboot di Perfect Dark e del nuovo Fable, quest'ultimo apparentemente ancora nelle primissime fasi della lavorazione. Alcuni insider inoltre hanno previsto per questa settimana un grosso annuncio relativo al futuro dei giochi digitali di Microsoft, restiamo in attesa di eventuali novità in merito.