Microsoft può spendere fino a 100 milioni di dollari per un gioco su Xbox Game Pass

Secondo quanto riportato sul profilo LinkedIn del Senior Content Planner di Xbox Game Pass, Microsoft ha a disposizione un budget fino a 100 milioni di dollari per stringere accordi con gli editori terzi per l'arrivo di giochi sul servizio.

Nello specifico, il titolare del profilo LinkedIn si è occupato dell'arrivo di giochi come GTA V, Marvel's Guardians of the Galaxy e della collaborazione con EA Play, scopriamo che l'obiettivo della casa di Redmond è quello di pubblicare almeno 15 giochi al mese su Xbox Game Pass, inoltre viene riportato che la compagnia ha a disposizione un budget fino a 100 milioni di dollari per l'aggiunta di giochi nel catalogo.

Microsoft è disposta a stringere accordi di ogni tipo, da meno di un milione di dollari e fino a 100 milioni di dollari (e apparentemente, oltre) ovviamente in base al prestigio di singoli titoli e a vari fattori commerciali che alzano l'appetibilità delle singole produzioni. Sicuramente un gioco AAA al day one costerà più di una produzione indipendente disponibile dopo mesi dal lancio, non è del tutto chiaro quali siano i parametri decisionali ma in ogni caso è chiaro come le cifre in ballo siano molto appetibili.

Ad esempio aggiungere su Game Pass Marvel's Guardiani della Galassia è costato circa 5/10 milioni di dollari a Microsoft, e parliamo comunque di un titolo di richiamo, è probabile dunque che il tetto dei 100 milioni di dollari sia preso in esame solamente in rari casi e per enormi produzioni o servizi come EA Play e Ubisoft Plus.