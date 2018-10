Microsoft sta lavorando al suo servizio per il gaming in streaming

Dopo il recente annuncio di Google Project Stream, anche un altro colosso si butta nel mercato del gaming in streaming: Microsoft. Infatti, stando a quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser, la società di Redmond sta lavorando proprio a un servizio di questo tipo.

In particolare, stando sempre alla fonte in questione, il servizio si chiamerà Arcadia (nome di cui si era già parlato tempo fa) e riprenderà le tecnologie che Microsoft aveva sviluppato per Rio, una piattaforma di questo tipo cancellata nel 2013.

Si dice che Arcadia sia stato originariamente sviluppato per consentire agli utenti di trasmettere i giochi Android sui loro dispositivi Windows. Questo sarebbe un servizio utile anche per utilizzare su PC determinati tipi di applicazioni, che non sono disponibili sul Windows Store di Microsoft.

Tuttavia, sembra che successivamente i piani della società di Redmond si siano ampliati, con i rumor che vogliono la possibilità di trasmettere titoli PC su console e viceversa e di giocare tramite cloud. Probabilmente, si sta parlando della console che succederà a Xbox One X, che guarda caso è da mesi al centro di indiscrezioni che parlano di un servizio di gaming in streaming.



Insomma, sembrano giungere nuove conferme in tal senso, anche se non è chiaro come Microsoft intenderebbe risolvere i problemi di input lag e via discorrendo. Staremo a vedere.