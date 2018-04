Microsoft sta pensando alla nuova Xbox? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Microsoft ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per la posizione di Electrical Engineer DRAM Memory Lead, con l'obiettivo di studiare nuove soluzioni hardware per il futuro di Xbox. Forse bolle qualcosa in pentola in vista della next-gen?

"Stiamo cercando un ingegnere senior per guidare le soluzioni DRAM con il team di sviluppo hardware di Xbox. Le soluzioni DRAM includono DDR3, GDDR5, GDDR6 e le future tecnologie DRAM. Il candidato diventerà il punto focale per le tecnologie di memoria attuali e dei futuri progetti di design legati a Xbox. L'obiettivo sarà quello di integrare le giuste soluzioni di memoria nella console in base a una serie di vincoli quali potenza, costi, affidabilità, integrità del segnale e requisiti prestazionali. L'integrazione include la definizione dei requisiti di sistema per ciascuna tecnologia di memoria, la creazione di specifiche, la gestione del team interno, l'interazione con i team partner e i fornitori esterni per identificare componenti specifici che soddisfano i requisiti richiesti." si legge nell'annuncio di lavoro pubblicato da Microsoft il 10 aprile.

Considerando che si parla di GDDR6, di nuove tecnologie di memoria DRAM e di progetti futuri legati a Xbox, non è difficile immaginare che anche Microsoft si stia organizzando in vista della next-gen. La casa di Redmond avrà già in mente qualcosa per la prossima Xbox?

Intanto pare Mark Cerny si sia già incontrato con alcuni sviluppatori per discutere di PlayStation 5.