Microsoft sta pensando potenziare la divisione Xbox in Asia?

Non solo nuove acquisizioni: il rilancio del brand Xbox per la prossima generazione potrebbe passare anche dal mercato asiatico, dove Microsoft sembra intenzionata a potenziare la divisione locale.

Microsoft Corporation è alla ricerca di un Senior Director Global Gaming Partnerships and Development che possa aiutare la compagnia "a far crescere il business legato ai videogiochi in territori chiave come Giappone, Cina e Corea", mercati dove attualmente la presenza del brand Xbox è estremamente limitata.

La figura ricercata dovrà gestire i business Xbox, miXer, Game Pass e Cloud Gaming nei territori indicati, segno della volontà di Microsoft di incrementare la propria presenza nel settore gaming in Giappone e Asia, territori nei quali l'azienda cerca di riscuotere consensi sin dai tempi della prima Xbox, ad oggi con risultati piuttosto tiepidi a livello commerciale.