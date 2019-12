Sul Microsoft Store appare la remastered 4K 60 FPS di Bayonetta

Stamattina vi abbiamo raccontato dell'arrivo della remastered di Vanquish, svelata sul Microsoft Store in anticipo. Probabilmente non si tratta dell'unico titolo di Platinum Games che subirà tale trattamento, dato che sempre sullo Store online è ora presente anche una versione remastered di Bayonetta.

Lo storico titolo dovrebbe essere riproposto con il supporto al 4K e girare sui 60 FPS, ma le novità non sono finite. Stando sempre al negozio di Microsoft, esiste anche una versione in bundle che comprende proprio Vanquish e Bayonetta remastered.

Il bundle fa parte dei festeggiamenti per il decimo anniversario di Platinum Games, e in effetti l'uscita delle remastered di due dei loro giochi più amati è una mossa che ha perfettamente senso e potrebbe far felici gli appassionati.

Al momento non ci sono altre informazioni sul gioco, né sul prezzo del bundle, ma è probabile che ne sapremo di più durante i Game Awards 2019 dato che c'è un precedente riguardo proprio Bayonetta, il cui terzo capitolo per Nintendo Switch fu annunciato proprio in quell'occasione, due anni fa.

Che ne pensate? Vi fa piacere il ritorno dei due titoli? Li vedremo anche su PlayStation 4? Per il momento non ci resta che attendere ulteriori informazioni. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra recensione della versione PC di Bayonetta.