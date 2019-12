Microsoft Store: Bayonetta 2 e Luigi's Mansion 3 tra i nuovi giochi fake Nintendo

Nel corso degli ultimi giorni è stato possibile registrare una sorta di invasione del Microsoft Store da parte di una serie di videogiochi dalla dubbia provenienza che vantano nomi e copertine ispirati ad alcune delle più celebri IP Nintendo o ai free to play per smartphone più popolari.

Tutti questi giochi sembrano avere in comune la software house, che prende il nome di Vidodoo0 e ha pubblicato sullo store del colosso di Redmond tantissimi giochi di questo tipo. In alcuni casi parliamo di titoli disponibili gratuitamente, in altri di prodotti da acquistare a prezzi più o meno alti. In ogni caso si tratta di giochi di scarsissima qualità che puntano ad incassare il più possibile facendo leva sulla distrazione e sulla disinformazione degli acquirenti.

Ecco di seguito alcuni dei giochi apparsi sullo store Microsoft di recente:

Bayonetta 2 Smash Space Enemies (venduto al prezzo di 19,99 euro)

Brawl Stars Shelly Roads Runner

Daemon X Machina

Disney Frozen Adventures Match 3

Donkey Kong Country Returns 3D

Duty Solder Call of Light

Fire Emblem: Three Houses A Wizards

Grand Battle Royale Pixel FPS Pixel Gun

Kirby Triple Deluxe Demon Invasion

Luigis Mansion 3 Sports Day (venduto al prezzo di 19,99 euro)

Max Brawl Stars

Ninja Turtles Legends Turtle

Pokémon Sword Pixel Heroes (venduto al prezzo di 18,99 euro)

Rick and Morty Apex

Starlink Battle for Atlas Zorgs Escape

The Elder Scrolls Blades Legends

Non è chiaro quale sarà la risposta di Nintendo a questa bizzarra situazione, che evidenzia come sul Microsoft Store non vi sia grande attenzione nei confronti delle applicazioni da mettere in vendita.

