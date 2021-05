Microsoft Store: le idee regalo Xbox per la festa della mamma

Microsoft presenta una selezione di idee regalo Xbox per la festa della mamma, con focus sulla piccola Xbox Series S e sui due controller wireless nelle nuove colorazioni (Limited Edition) Electric Volt e Daystrike Camo.

Xbox Wireless Controller Electric Volt e Daystrike Camo

Le nuove varianti cromatiche Electric Volt e Daystrike Camo vanno ad aggiungere un tocco di personalità al Wireless Controller e non possono mancare tra i must-have della mamma gamer che ama immergersi in coinvolgenti sessioni di gioco. Xbox Wireless Controlle Electric Volt è caratterizzato da una colorazione giallo intenso mentre l’edizione speciale Daystrike Camo vanta un tema mimetico con sfumature che vanno dal rosso intenso, al grigio e al nero aggiungendo un tocco di stile al controller.

Xbox Series S

Xbox Series S è priva di lettore di dischi ed include una CPU 8 core Zen 2, che garantisce la velocità e le performance della nuova generazione. Progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS, Xbox Series S è ideale per immergersi in avventure videoludiche grazie a Xbox Game Pass, un catalogo istantaneo con più di 100 giochi di grande qualità, EA Play, Xbox LIVE Gold e molto altro ancora. Prezzo Xbox Series S: €299,99