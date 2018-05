Microsoft Store: è ora possibile regalare anche i giochi per PC

Già disponibile dallo scorso autunno su Xbox One, il sistema dei doni è ora utilizzabile anche sul Microsoft Store. A partire da oggi gli utenti Windows 10 possono regalare i giochi ai propri amici su PC.

Come annunciato da Major Nelson, a partire da oggi gli utenti Xbox Live possono regalare anche i giochi per PC, espandendo il parco titoli disponibile per il nuovo sistema dei doni introdotto su Xbox One lo scorso autunno. La funzione permette di selezionare un gioco sul Microsoft Store e di decidere se acquistarlo per sé o per un amico, e a partire da oggi sarà disponibile anche per gli utenti Windows 10.

Ecco le semplici istruzione da seguire per acquistare un gioco come dono da mandare a un amico:

Accedete al Microsoft Store da Windows 10 o Xbox One, selezionate il gioco da acquistare, scegliete l'opzione "Acquista come regalo" e inserite l'indirizzo email del destinatario del regalo. Su Xbox One si può scegliere anche il gamertag associato a un contatto della propria lista amici.

Il destinatario del regalo riceverà un codice per il suo gioco insieme alle istruzioni su come riscattarlo. Su Xbox One, invece, i destinatari dei regali riceveranno un messaggio di sistema con un pulsante di richiesta cliccabile.

Alcune cose da tenere a mente si utilizza il sistema dei doni:

Gli acquirenti dei regali possono acquistare solo due prodotti scontati - e un totale di 10 prodotti scontati - ogni 14 giorni. Non ci sono limiti per gli acquisti di regali fatti a prezzo pieno.

I destinatari del regalo possono riscattare solo i token regalo nel paese o nella regione in cui sono stati acquistati.

Cosa ne pensate del nuovo servizio introdotto da Microsoft per Xbox One e adesso anche per i giochi Windows 10? Lo avete già sfruttato per fare qualche dono?