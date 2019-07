Il Microsoft Store potrebbe presto ricevere il supporto alle Mod

Il Microsoft Store non è mai stato apprezzato appieno dai videogiocatori PC. Inizialmente molto chiuso, carente in funzionalità e pieno di bug, nel tempo è tuttavia migliorato tantissimo grazie agli aggiornamenti continui della casa di Redmond.

Recentemente, ad esempio, ha fatto il suo debutto la Game Bar di Windows 10, che semplifica notevolmente l'esperienza in-game dei videogiocatori. Siamo ancora lontani dalla perfezione e dalla completezza di client Steam, ma la strada imboccata sembra essere quella giusta. Presto, tra l'altro, potrebbe arrivare anche un'altra funzionalità incredibilmente richiesta, ovvero il supporto alle Mod dei giochi. Gli utenti più smanettoni hanno scoperto che l'ultimo aggiornamento di Windows 10 ha aggiunto una cartella denominata ModifiableWindowsApps all'interno di ProgramFiles, che a quanto pare permetterebbe la modifica delle app di Windows. Un'opportunità che sembrerebbe essere riservata solamente ad alcune applicazioni, tra le quali figurerebbero anche i videogiochi.

Sul sito degli sviluppatori di Microsoft si legge: "Al momento, questo elemento è destinato all'uso solamente di alcuni giochi PC per Desktop di Microsoft e dei nostri partner". Mentre vi scriviamo nessun titolo fa uso di tale funzionalità, e non sappiamo neppure il livello di personalizzazione che verrà concesso. In ogni caso, ha tutta l'aria di essere il primo passo verso il completo supporto alle Mod per le applicazioni Windows 10 scaricate da Microsoft Store.