Microsoft Store: al via i saldi Xbox dell'E3 2019 su console, giochi e accessori!

Come promesso nei giorni scorsi, Microsoft ha lanciato una ghiotta promozione sul suo negozio in vista dell'imminente E3 2019, evento videoludico più atteso dell'anno. Gli sconti sono molteplici, e interessano le console Xbox One S e Xbox One X, proposte in diversi bundle, numerosi giochi del catalogo e anche i controller Xbox One.

Di base, Xbox One X viene venduta a di 399,99 euro (con 100 euro di sconto sul prezzo pieno), mentre Xbox One S a 249,99 euro (con 50 euro di sconto). Agli stessi prezzi, in ogni caso, sono disponibili anche una moltitudine di bundle: la console più potente della casa, ad esempio, è offerta assieme a giochi come Fallout 76, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, Battlefield 5, Metro Exodus e PlayerUnknown's Battlegrounds. Xbox One S, invece, con Anthem, The Division 2 e, soprattutto, con Fortnite nella nuova e bellissima variante Vertex di colore viola. Trovate una panoramica completa delle console in offerta a questo indirizzo.

C'è l'imbarazzo della scelta anche lato software. Tra i molteplici videogiochi per Xbox One in sconto figurano Grand Theft Auto 5 (14,99 euro), FIFA 19 (28,00 euro), Rainbow Six Siege (12,00 euro), Sekiro: Shadows Die Twice (55,99 euro), Red Dead Redemption 2 (45,49 euro), Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (20,00 euro), Assassin's Creed Odyssey (35,00 euro), Devil May Cry V (35,99 euro), Spyro Reignited Trilogy (29,99 euro) e molti, moltissimi altri. Vi consigliamo di consultare la lista completa degli sconti per una panoramica più dettagliata. Spazio, infine, anche per i controller, disponibili in numerose varianti a partire da 47,99 euro, e accessori come cuffie, supporti per console e Kit Play & Charge. Per questi, vi rimandiamo a quest'altro indirizzo. Per l'occasione, è anche stato abbassato il prezzo base dei pad progettati con Xbox Design Lab, da 69,99 euro a 64,99 euro.

Che ne pensate, farete acquisti? Prima di salutarvi, segnaliamo che le offerte Xbox dedicate all'E3 2019 rimarranno attive fino al prossimo 17 giugno. Approfittate finché potete!