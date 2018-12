Microsoft Store: sconti di Natale su console Xbox, bundle, giochi e accessori

Anche il Microsoft Store festeggia il Natale con una serie di sconti e offerte speciali su console Xbox One S e One X, bundle, accessori e giochi fisici.

Tra le promozioni attive troviamo gli sconti sui giochi retail, tra cui PUBG, Forza Horizon 4, Call of Duty Black Ops 4, State of Decay 2, Sea of Thieves, Forza Horizon 7, Halo Wars 2, Quantum Break, Gears of War Ultimate e Super Lucky's Tale, solamente per citarne alcuni.

Su Xbox One S e Xbox One X troviamo lo sconto studenti: "Sconto studenti: risparmia il 10% su Xbox console. Fino a 50 € in meno per l'acquisto della tua nuova console. Offerta limitata." Da segnalare anche la consegna gratuita sui controller personalizzati Xbox Design Lab e l'offerta su Xbox Game Pass con un mese a 1 euro anzichè 9.99 euro per i nuovi clienti.

Queste al momento le offerte di Natale attive sul Microsoft Store italiano, non è escluso che nelle prossime ore nuove promozioni possano essere aggiunte allo store.