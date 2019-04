Il Microsoft Store svela lo spazio richiesto per installare RAGE 2

La Zona Devastata di RAGE 2 accoglierà presto i futuri esploratori dell'universo sci-fi dell'ultimo, esplosivo FPS free roaming di Bethesda, e così i negozi digitali si preparano al grande evento aggiornando la scheda dedicata ai preordini del progetto firmato id Software e Avalanche Studios.

Sulle pagine del Microsoft Store ufficiale, ad esempio, sono apparse le prime informazioni riguardanti le dimensioni del gioco: la versione in lingua inglese dello store di Xbox One, e più specificamente quella statunitense, consiglia agli acquirenti di RAGE 2 di liberare almeno 30,83 GB di spazio su disco prima di provvedere all'installazione del titolo.

Sul Microsoft Store italiano, invece, viene riportato un peso approssimativo di 33,09 GB, un quantitativo di dati che, presumibilmente, dovrebbe tenere conto delle diverse localizzazioni della versione europea o della dimensione totale che raggiungerà il gioco una volta provveduto a scaricare la patch day one. Le versioni PC e PlayStation 4, come spesso avviene in questi casi, dovrebbero allinearsi su tali valori.

A chi possiede PS4 Pro o Xbox One X e desidera scoprire come girerà il nuovo kolossal sparatutto di Bethesda sul proprio sistema, consigliamo di ammirare questa doppia video dimostrazione di RAGE 2 su console mid-gen. A prescindere dalla vostra piattaforma di riferimento, l'odissea post-apocalittica del ranger Walker partirà ufficialmente il 14 maggio, come ci ricordano Giuseppe Arace e Luca De Pauli nella nostra Video Anteprima di RAGE 2.