Microsoft Store Ultimate Game Sale: un mare di giochi PC e Xbox in sconto fino all'80%

Mentre prosegue l'ID@Xbox Demo Fest con 40 demo gratis, i curatori del negozio digitale della casa di Redmond lanciano ufficialmente gli Ultimate Game Sale del Microsoft Store, con tantissimi videogiochi PC e Xbox in sconto fino all'80%.

L'iniziativa promozionale organizzata annualmente dal colosso tecnologico statunitense per rendere più infuocata la già torrida estate degli appassionati di videogiochi ci accompagnerà per tutto il mese di luglio, con una pioggia rinfrescante di sconti per titoli appartenenti ai generi più disparati.

Alla nuova tornata di saldi del Microsoft Store partecipano tutti i principali editori internazionali, come pure gli sviluppatori indipendenti e, ovviamente, le software house che imperlano la galassia degli Xbox Game Studios. Tra i videogiochi in sconto, troviamo ad esempio FIFA 23, NBA 2K23 e tutte le edizioni di Forza Horizon 5, oltre a Call of Duty Modern Warfare 2, Star Wars Jedi Survivor, Elden Ring, Diablo 3 Eternal Collection, Red Dead Redemption 2, Destiny 2 Lightfall e Monster Hunter Rise Sunbreak.

Se volete scorrere l'elenco degli oltre 960 prodotti tra videogiochi, edizioni speciali, pacchetti aggiuntivi ed espansioni in saldo su Microsoft Store, potete dare un'occhiata al link che vi lasciamo in calce alla notizia. Al valzer di sconti e offerte partecipa anche la sezione dello store verdecrociato dedicata agli accessori PC, anche qui con importanti occasioni di risparmio. L'Ultimate Game Sale del Microsoft Store parte quest'oggi, venerdì 14 luglio, e si concluderà ufficialmente nella giornata di lunedì 31 luglio.