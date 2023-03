Microsoft stringe un altro accordo decennale per Xbox e COD: è il turno di Ubitus

Se da un lato Microsoft e Sony non stanno più cercando un accordo per Call of Duty, dall'altro il colosso di Redmond continua a stringere nuove partnership per garantire l'arrivo su altre piattaforme non solo dei suoi giochi, ma anche dei titoli Activision Blizzard qualora l'acquisizione andasse definitivamente in porto.

Attraverso un post su Twitter, Phil Spencer annuncia che Microsoft ha siglato un accordo con Ubitus, che garantirà per i prossimi 10 anni la disponibilità delle sue produzioni all'interno del loro servizio in streaming. Ubitus è un'azienda specializzata nel cloud gaming, il cui operato ha permesso negli ultimi anni l'arrivo su Nintendo Switch di numerosi porting incentrati su tecnologie cloud: tra le produzioni sbarcate sulla console ibrida Nintendo grazie alla compagnia taiwanese ci sono Resident Evil 7 Biohazard e Control, giusto per fare alcuni nomi.

Con questo accordo decennale, Microsoft si impegnerà per mettere a disposizione i titoli Xbox disponibili su PC e tutte le produzioni Activision Blizzard, Call of Duty compreso, ampliando in questo modo le opzioni di scelta a disposizione del pubblico. "Il nostro impegno è dare più scelte a più giocatori", ribadisce ancora una volta Spencer al termine del suo tweet.

Proprio il giorno prima Microsoft aveva siglato un accordo con Boosteroid con medesime premesse e la stessa durata di 10 anni, senza dimenticare che uguali partnership sono già state strette sia con Nintendo che con NVIDIA, garantendo così l'arrivo di Call of Duty e di tantissimi altri prodotti su realtà sempre più numerose.