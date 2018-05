Microsoft Studios annuncia Miami Street, racing game free-to-play ora disponibile su PC

Nella giornata di oggi, Microsoft Studios ha annunciato Miami Nights, un nuovo racing game sviluppato da Electric Square ora disponibile su PC Windows. I giocatori avranno la possibilità di collezionare auto da sogno e partecipare ad adrenalinici eventi sfrecciando fra le strade notturne di Miami.

Il gioco, che intende restituire un'esperienza dallo stampo cinematografico, si baserà su una fisica realistica, nel mentre i giocatori dovranno dimostrare di possedere un perfetto tempismo per ottenere la vittoria in gara. A differenza di quanto si possa pensare in un primo momento, il gioco si baserà su un sistema di controllo atipico: sarà infatti necessario utilizzare i tasti del mouse al momento più opportuno per attivare i quick time event che ci permetteranno di affrontare gli insidiosi tracciati cittadini di Miami. L'auto che controlleremo di volta in volta affronterà automaticamente le curve, ma starà a noi gestire l'acceleratore, la frenata, ed il turbo. Le vetture, inoltre, saranno potenziabili, così da potersi permettere di partecipare ad eventi man mano sempre più impegnativi. Confermata infine la natura free-to-play del gioco e la presenza delle microtransazioni.

Miami Nights è ora disponibile per il download gratuito sul Windows Store. Vi lasciamo al primo video di gameplay tratto dal racing game che trovate riportato in cima alla notizia.