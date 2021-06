Microsoft supporterà sempre PC e console, ma raggiungerà gli utenti mobile con il cloud

Microsoft sembra fare sul serio in ambito gaming, e dopo averci raccontato dell'evoluzione di xCloud, la casa di Redmond ha spiegato le strategie che intende attuare nel prossimo futuro e le community che vorrà coinvolgere con le sue nuove proposte.

Il Cloud Gaming è destinato a mutare radicalmente il modo in cui fruiamo dei videogiochi, e grazie ad esso saremo finalmente in grado di aggirare limitazioni geografiche, tecnologiche ed economiche che tutt'oggi persistono nel mondo del gaming tradizionale, ovvero quello costituito da PC e console. Queste ultime saranno sempre supportate da Microsoft - Phil Spencer ci ha tenuto a ribadirlo -, ma è importante in questo momento per la casa di Redmond riuscire a raggiungere anche gli utenti mobile, che ad oggi costituiscono ormai una grossa fetta di giocatori. La rivoluzione di Microsoft passerà da Xbox Gaming Cloud e Xbox Game Pass.

"Anche per il gaming è il momento di passare ad un modello all-you-can-eat, come hanno già fatto l'industria della musica e del cinema", sono state le dichiarazioni di Kareem Choudhry, Corporate Vice President della divisione che si occupa del Cloud Gaming. Dello stesso parere è il leader della divisione Xbox, Phil Spencer, che ha così aggiunto: "Nel mercato c'è ancora spazio per Console e PC e, diciamolo francamente, ci sarà sempre". Tuttavia è importante allargare i propri orizzonti. "Dobbiamo raggiungere i giocatori lì dove sono, ovvero su piattaforme mobile".