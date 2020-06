Microsoft svela il bollino sui Giochi Ottimizzati per Xbox Series X

Will Tuttle del "blog istituzionale" di Xbox Wire e Larry "Major Nelson" Hryb della divisione Xbox di Microsoft svelano ufficialmente il bollino sui Giochi Ottimizzati per Xbox Series X, un badge che contraddistinguerà tutti i titoli in arrivo sulla console nextgen della casa di Redmond.

A detta di Tuttle, il bollino "Optimised for Xbox Series X" indicherà tutti quei videogiochi che sfrutteranno la potenza di Xbox Series X e le relative funzionalità, come la Xbox Velocity Architecture, l'abbattimento dei tempi di caricamento tramite l'SSD customizzato, la compatibilità con il Ray Tracing e le migliorie grafiche legate all'aumento della risoluzione e del framerate.

Tra i titoli che recheranno impressa sulla copertina il bollino "Ottimizzato per Xbox Series X" ci saranno le produzioni espressamente sviluppate per la console nextgen di Microsoft come Halo Infinite, i giochi crossgen come Assassin's Creed Valhalla e i titoli retrocompatibili che, anche grazie alla funzione Smart Delivery di Xbox Series X, vanteranno delle aggiunte grafiche e contenutistiche per attingere alle risorse hardware della prossima console della casa di Redmond, come Gears 5.

In questo modo, la divisione Xbox di Microsoft delinea la propria strategia comunicativa in vista dell'avvento di Xbox Series X a fine 2020 per aiutare i giocatori a fare chiarezza sui contenuti a cui avranno accesso sin dal lancio della console nextgen.