Microsoft svela la lineup dello speciale Inside Xbox @ Gamescom, in onda domani 21 agosto

Pochi minuti fa Microsoft ha pubblicato un trailer dedicato alla speciale puntata di Inside Xbox che andrà in onda domani 21 agosto alla Gamescom 2018 di Colonia.

Il filmato svela tutti i giochi che saranno presenti durante la trasmissione, per i quali possiamo senza dubbio aspettarci tante succose novità. Non solo verrà ampio dato spazio a Forza Horizon 4, esclusiva di punta della casa di Redmond, ma anche a titoli terze parti come Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76, Metro Exodus, Devil May Cry 5 e Tom Clancy's The Division 2. Ci sarà modo di parlare anche di giochi già arrivata sul mercato, come Sea of Thieves, State of Decay 2 e PlayerUnknown Battlegrounds. Durante la puntata, inoltre, Microsoft svelerà anche nuovi bundle a accessori.

L'appuntamento con Inside Xbox: Live @ Gamescom è fissato per le ore 16:30 di domani 21 agosto. Potrete seguire la trasmissione su Mixer, Facebook, Twitch, YouTube e Twitter. Restate sintonizzati su queste pagine, poiché vi terremo costantemente aggiornati con le notizie più importanti in arrivo dalla Gamescom 2018 di Colonia!