Microsoft svela nuovi dettagli sulla retrocompatibilità di Xbox Series X

Microsoft ha confermato che Xbox Series X sarà compatibile con tutti i giochi Xbox One e tutti i giochi per Xbox (prima generazione) e Xbox 360 già compatibili con la piattaforma di attuale generazione.

In altre parole sarà possibile utilizzare su Xbox Series X tutti i titoli capaci di girare attualmente su Xbox One, tra cui i giochi retrocompatibili Xbox Originals e Xbox 360. Anche tutti i giochi presenti su Game Pass gireranno senza problemi sin dal day one, molti dei quali con particolari ottimizzazioni legati al framerate, tempi di caricamento ridotti grazie all'SSD super veloce e migliorie grafiche, senza che gli sviluppatori siano costretti a lavorare su patch e aggiornamenti.

Viene confermata anche la compatibilità con "gli accessori Xbox One" mentre non si fa alcun cenno alle periferiche Xbox 360, non è escluso che queste possano in qualche modo funzionare sulla nuova console, semplicemente al momento non ci sono conferme a riguardo.

Da ricordare il supporto alla tecnologia Smart Delivery, la quale permette di comprare un gioco in formato digitale su Microsoft Store e utilizzarlo su qualsiasi piattaforma dell'ecosistema Xbox, tra cui PC, Xbox One e Xbox Series X, il tutto con un solo acquisto.