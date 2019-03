Microsoft svela i quattro giochi in uscita da Xbox Game Pass a fine marzo

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Minecraft nel Game Pass, i canali social di Microsoft svelano la lista dei videogiochi che usciranno a fine marzo dal catalogo di titoli scaricabili dagli iscritti al sempre più popolare servizio in abbonamento di Xbox One e Xbox One X.

In base alle informazioni fornite dal colosso di Redmond, a partire dal 31 marzo non sarà più possibile scaricare, e fruire "gratuitamente" sulla propria console, di quattro videogiochi.

Il primo della lista è Kingdom: New Lands, l'avventura a scorrimento di Thomas van den Berg venata di elementi strategici e gestionali ambientata in una dimensione fantasy in pixel-art. Il secondo gioco destinato ad abbandonare il catalogo di Xbox Game Pass è invece Late Shift, la visual novel di CtrlMovie e Wales Interactive che racconta la storia di Matt, uno studente londinese coinvolto suo malgrado in una pericolosa rapina.

Sempre a fine marzo, gli abbonati al servizio di Microsoft dovranno rinunciare a Portal Knights, la colorata avventura di Keen Games ispirata a Minecraft e votata al multiplayer, e a Sacred Citadel, il beat'em up "vecchia scuola" di SouthEnd Interactive e Deep Silver ambientato nell'universo ruolistico di Sacred.

Nel corso dei prossimi giorni scopriremo quali videogiochi, oltre al già annunciato Minecraft e ai recentemente aggiunti F1 2018, Fallout 4 e Just Cause 4, approderanno nel catalogo del Game Pass nel corso del mese di aprile.