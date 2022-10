Microsoft svela le vendite di Xbox One e Series X/S citando un Tweet che non esiste

Come noto, Microsoft non comunica i dati di vendita dell'hardware Xbox da molti anni ed è dunque difficile avere un dato preciso e aggiornato sulle vendite di Xbox One e Xbox Series X/S, tuttavia nel documento redatto per rispondere all'antitrust inglese, la casa di Redmond rivela i dati di vendita... ma c'è un ma.

In un passaggio della documentazione viene citato un Tweet di Tom Warren (Senior Editor di The Verge) nel quale si parla di una base installata di 151.4 milioni per PS4 e PS5 alla fine del 2021, contro le 63.7 milioni di console Xbox distribuite alla stessa data.

Il Tweet in questione risale al primo settembre 2022, o meglio, dovrebbe risalire, dal momento che lo stesso Tom Warren fa sapere di non aver mai twittato niente del genere. Non è chiaro quindi quale sia la fonte utilizzata da Microsoft ma in ogni caso non dovrebbe trattarsi di dati interni diffusi dalla compagnia di Redmond bensì di stime degli analisti.

Nei documenti presentati all'antitrust inglese, Microsoft ribadisce come Xbox sia di fatto la terza attrice del mercato superata da PlayStation ("leader per oltre 20 anni", si legge) e Nintendo, la casa di Redmond afferma anche di essere una presenza secondaria sul mercato PC Gaming (settimo posto) e "marginale" nel business dei giochi mobile.