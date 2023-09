Microsoft svela Xbox Mastercard: la carta di credito con tanti bonus arriva nel 2024

Mentre prosegue il dibattito sulla rumoreggiata introduzione degli Obiettivi di Platino su Xbox Series X|S, la casa di Redmond sorprende la community annunciando ufficialmente Xbox Mastercard, una carta di credito a tema Xbox che verrà lanciata negli Stati Uniti nel corso del 2024.

La nuova iniziativa presentata da Microsoft in collaborazione con Barclays US Consumer Bank consentirà a tutti coloro che sottoscriveranno un contratto per ottenere la carta di credito Xbox Mastercard di "ottenere più valore dai propri acquisti. Con la carta Xbox Mastercard, i giocatori potranno guadagnare Punti con gli acquisti giornalieri da riscattare su giochi e contenuti aggiuntivi di Xbox.com".

La carta verrà proposta in anteprima agli iscritti a Xbox Insider negli Stati Uniti a partire dal 21 settembre, per poi entrare a pieno regime dal 2024. Ogni dollaro speso con Xbox Mastercard darà diritto a 5 Punti Mastercard da spendere in prodotti idonei su Microsoft Store, 3 Punti per servizi come Netflix e Disney+, 3 Punti per servizi di consegna a domicilio come DoorDash o Grunhub e 1 Punto per tutti gli altri acquisti quotidiani.

I titolari della carta Xbox Mastercard potranno inoltre ottenere un bonus di 5.000 Punti Mastercard (dal valore di 50 dollari) dopo il primo acquisto, tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, l'accesso ai pagamenti contactless e la protezione antifrode gratuita.