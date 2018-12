Microsoft taglia il prezzo di Xbox One X e One S per Natale

Giusto in tempo per gli ultimi regali di Natale, Microsoft ha annunciato un taglio di prezzo di 50 euro su tutti i principali bundle Xbox One S e Xbox One X ora disponibili sul Microsoft Store, con consegna garantita entro lunedì 24 dicembre.

Tra i pacchetti Xbox One S (1 Terabyte) in promozione troviamo i bundle con Minecraft Creators, Battlefield V, Forza Horizon 4, Shadow of the The Tomb Raider, Sea of Thieves e PlayerUnknown's Battlegrounds, senza dimenticare il pack con due controller, tutti venduti al prezzo di 249.99 euro anzichè 299,99 euro.

Lo sconto su Xbox One X (449.99 euro invece di 499.99 euro) riguarda invece i bundle Battlefield V Gold Rush Special Edition, Battlefield V, Forza Horizon 4, Fallout 76 Robot White Edition, Fallout 76 Black Edition e PlayerUnknown's Battlegrounds, oltre alla versione standard della console venduta allo stesso prezzo ma decisamente poco conveniente, considerando la mancanza di giochi inclusi.

Si tratta di una bella occasione per risparmiare ben 50 euro sull'acquisto di una nuova Xbox, i soldi risparmiati possono essere utilizzati per abbonarsi a cinque mesi a Xbox Game Pass o magari per sottoscrivere l'abbonamento Xbox LIVE Gold per dodici mesi, ora in offerta da Euronics a 39,99 euro.