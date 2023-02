Microsoft tende una mano a NVIDIA: i giochi Activision e Xbox arriveranno su GeForce Now

Dopo aver annunciato l'accordo decennale con Nintendo per il futuro di Call of Duty, il presidente di Microsoft Brad Smith ha confermato il futuro arrivo dei videogiochi PC di Activision e degli Xbox Game Studios su NVIDIA GeForce Now.

"Microsoft porterà i suoi giochi Xbox che funzionano su PC all'interno del servizio cloud gaming GeForce Now di NVIDIA. Porteremo anche i giochi Activision su GeForce Now, compreso Call of Duty", è la perentoria risposta data da Smith a chi, nell'intervista concessa dal presidente Microsoft a Bruxelles, ha ricordato all'alto esponente della casa di Redmond l'opposizione di NVIDIA all'acquisizione di Activision.

Stando a quanto riportato dai giornalisti di The Verge, la promessa del futuro ingresso dei giochi Activision e Xbox nel catalogo di GeForce Now avrebbe convinto NVIDIA a rivedere le proprie posizioni davanti alle autorità antitrust: nei mesi scorsi, i dirigenti della casa verde avevano infatti espresso delle preoccupazioni per il possibile rischio di monopolio derivante dalla crescita 'eccessiva' di Xbox Cloud Gaming trainata dal Game Pass.

Con questa mossa, Microsoft sarebbe quindi riuscita a portare NVIDIA dalla sua parte, in funzione della grande opportunità offerta all'azienda di Santa Clara per espandere l'offerta contenutistica di GeForce Now con i titoli Xbox e Activision, a partire ovviamente dalle versioni cloud dei videogiochi della serie di Call of Duty. Allo stesso modo, secondo The Verge, l'accordo tra Microsoft e NVIDIA dovrebbe spingere a 'più miti consigli' gli enti antitrust che avevano espresso preoccupazioni analoghe in tema di servizi cloud gaming.