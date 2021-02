Microsoft e la tentata acquisizione di Nintendo: gli inattesi retroscena dal 2000

Di recente, in seguito alla pubblicazione di un articolo dedicato sulle pagine di Bloomberg, sono emersi dettagli su di una tentata acquisizione di Nintendo da parte di Microsoft risalente all'epoca delle prime riflessioni del colosso tecnologico su di un ingresso nel settore del gaming.

Ulteriori retroscena sugli albori del mondo Xbox sono ora emersi da un'intervista condotta a Robbie Bach, Ex Presidente della divisione intrattenimento e device e Chef Xbox Officer presso Microsoft. Quest'ultimo ha raccontato come inizialmente l'azienda americana fosse piuttosto restia a dedicarsi in prima persona alla progettazione e creazione di una console. Da sempre attiva nel mondo software, non aveva infatti affinità con la realtà produttiva di hardware. Di conseguenza, il primo pensiero fu quello di cercare dei partner, inclusa Nintendo.

"Parlammo ai produttori PC,- racconta Bach - parlammo a SEGA e parlammo a Nintendo. Loro erano sicuramente i ragazzi più grandi del quartiere e, ad ogni modo, si trovavano dall'altro lato della strada rispetto ai nostri uffici, quindi insomma non è che fosse necessario fare troppa strada per andare a trovarli. Quindi avemmo un contatto, e la reazione ottenuta fu probabilmente quella che ci aspettavamo. Microsoft non aveva poi molto da mettere sul tavolo, Nintendo era in pieno successo ed è sempre stata una compagnia piuttosto chiusa". In merito, il commento dell'ex dirigente verdecrociato è che il team stesse letteralmente cercando soluzioni "ad ogni angolo". Alla fine, conclude, dopo aver invano cercato strategie alternative che consentissero di evitare un impegno in prima persona sul fronte hardware, "abbiamo dovuto fare da soli".



Interessante infine notare come i publisher siano stati un grande incentivo per convincere Microsoft. "Realtà come Electronic Arts, Activision e altri - racconta Bach - volevano qualcuno che fosse in grado di competere con Nintendo e Sony, quindi avere un terzo competitor sul mercato era per loro positivo".