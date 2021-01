Microsoft tentò di acquisire Nintendo e Square nel 2000, rivela uno dei papà di Xbox

Agli albori dell'era Xbox, Microsoft era seriamente intenzionata ad acquisire Nintendo, insieme a società affermate come Square e Midway: a rivelarlo è Kevin Bachus, uno degli ideatori della prima Xbox, nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di Bloomberg.

Nel ricostruire l'intera faccenda, l'ex dirigente della casa di Redmond ha ricordato l'incontro avvenuto nel 1999 con l'allora CEO di Microsoft, Steve Ballmer, per organizzare un viaggio in Giappone nel tentativo di sondare le opportunità per una potenziale acquisizione di Nintendo.

"Steve ci ha fatti incontrare coi rappresentanti di Nintendo per capire se avrebbero preso in considerazione la possibilità di essere acquisiti", ha svelato Bachus prima di spiegare il tono avuto dalla casa di Super Mario nel rispondere a questa proposta: "Si sono limitati a ridere a crepapelle. Per farvi un'idea, immaginate di trovarvi per un'ora davanti a qualcuno che ride di te. Ecco, quell'incontro è andato esattamente in questo modo".

Stando però a quanto precisato da Bob McBreen, ex Business Development di Microsoft, nel gennaio del 2001 una delegazione di Nintendo si presentò negli uffici dell'azienda americana per proporre una collaborazione tra le due aziende: l'intenzione della casa di Kyoto era quella di sviluppare videogiochi su di una console progettata e distribuita da Microsoft.

Sembre in base alle dichiarazioni di McBreen, nel novembre del 1999 il colosso tecnologico statunitense avviò dei contatti con Square per sondare le opportunità di una possibile acquisizione dell'azienda che, nel 2001, decise invece di fondersi con Enix e fondare l'attuale compagnia di publishing e sviluppo multipiattaforma Square Enix. Non meno importanti sono poi le rivelazioni di Bachus, secondo le quali i dirigenti Microsoft avrebbero tentato in quegli anni di acquisire Midway, i creatori di NBA Jam e Mortal Kombat, ma di non esservi riusciti poiché l'accordo avrebbe spinto Midway ad abbandonare lo sviluppo di titoli per console PlayStation.