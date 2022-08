Microsoft sta testando un widget per facilitatare l'uso di Xbox Game Pass su Windows 11

Oltre ad aver confermato il lancio dell'abbonamento per famiglie di Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato con un nuovo post sul blog Windows Insider di star testando internamente un widget che faciliterà l'utilizzo del Game Pass sul suo sistema operativo più recente, Windows 11.

Secondo quanto promesso da Microsoft, il widget renderà ancora più facile consultare su Windows 11 le ultime aggiunte di Xbox Game Pass, quali giochi lasceranno presto il catalogo e tutti gli altri titoli inclusi nelle categorie in evidenza proposte dal servizio di gaming on demand. Il test di aggiornamento fa parte della più recente build di anteprima per il programma Windows Insider. Si tratta di un'aggiunta che sulla carte dovrebbe andare a semplificare e rendere maggiormente efficace la navigazione tramite l'app Xbox.

Il widget condurrà direttamte all'app Xbox tramite cui è possibile installare i propri giochi preferiti su PC e leggere le recensioni dei vari titoli presenti in catalogo. Microsoft ha anche anticipato di star già lavorando ai futuri aggiornamenti del widget, che permetteranno ad esempio di "accedere al proprio profilo Xbox e tornare facilmente ai giochi giocati di recente, nonché di visualizzare consigli personalizzati sui giochi che crediamo possano piacervi". A questo punto rimaniamo in attesa di conoscere i primi pareri di chi avrà la possibilità di testare in anteprima questa nuova funzionalità.

Da alcuni giorni tiene banco un'accesa discussione su Xbox Game Pass, con Microsoft che non lo ritiene così differente da PS Plus di Sony.