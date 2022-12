Microsoft: tre giochi Bethesda saranno e resteranno esclusive Xbox in futuro

E' stato diffuso il documento che Microsoft ha utilizzato per rispondere alle accuse della FTC, nel documento in questione vengono citati tre giochi Bethesda che sono e resteranno esclusive Xbox, non essendo destinati ad arrivare su PlayStation e Nintendo Switch.

I titoli non vengono citati ma si parla di tre giochi in uscita nel prossimo futuro e pensati come giochi single player o multiplayer per piccoli gruppi. Idealmente due dei tre giochi in questione potrebbero essere Redfall e Starfield, mentre il terzo è avvolto nel mistero anche se chiaramente in molti pensano che il gioco in questione possa essere The Elder Scrolls 6.

Ma in realtà le possibilità sono molte e si potrebbe includere nella lista anche il nuovo gioco di Indiana Jones di MachineGames, essendo però quest'ultimo un gioco su licenza, è probabile che Disney abbia imposto l'arrivo anche su altre piattaforme come le console PlayStation.

Se è vero che alcuni giochi Bethesda non usciranno su altre piattaforme al di fuori di PC e Xbox, è anche vero che Microsoft non ha avuto problemi ad onorare i contratti sottoscritti con PlayStation per l'uscita in esclusiva temporale di Deathloop e Ghostwire Tokyo, inoltre giochi come The Elder Scrolls Online e Fallout 76 continuano ad essere aggiornati anche su sistemi non legati alla famiglia Xbox.