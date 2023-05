Microsoft: uscire dal mercato UK per Activision 'non è realistico', per Tom Warren

Sebbene la Commissione Europea abbia approvato l'affare Microsoft-Activision, l'acquisizione avanzata dal colosso di Redmond continua a non essere vista di buon occhio dalla CMA inglese, che nelle scorse settimane ha bloccato l'operazione nel Regno Unito.

Alcuni appassionati dell'industria videoludica stanno ipotizzando che Microsoft possa addirittura decidere di uscire dal mercato UK pur di concludere l'acquisizione di Activision. A riportare questi utenti alla realtà è stato Tom Warren di The Verge, che ha definito questo uno scenario non plausibile dal momento che Microsoft detenie un business importante in UK a cui molto difficilmente sarebbe disposta a rinunciare.

"Non è una prospettiva realistica", spiega Warren. "È stato dimostrato da alcuni analisti, che, francamente, dovrebbero saperne di più. Microsoft ha ingenti investimenti nel Regno Unito, tra cui infrastrutture, team di ricerca, studi di gaming e molto altro. Microsoft non prenderà nemmeno in considerazione l'idea di lasciare il Regno Unito, né tenterà di aggirare la decisione di un regolatore. La CMA ha costretto Meta a cedere Giphy e Giphy non aveva una presenza fisica nel Regno Unito o alcuna entrata generata nel Regno Unito. C'è molto di più in gioco qui per Microsoft nel Regno Unito e viceversa per la CMA e il governo UK".

Microsoft continuerà a lottare per vincere il ricorso dopo il verdetto della CMA, ed è anche impegnata legalmente nella causa intentata dalla FTC statunitense. Intanto, Microsoft ha commentato la decisione positiva della Commissione Europea sull'acquisizione di Activision.