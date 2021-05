Microsoft vede Sony come prima concorrente, STALKER 2 anche su PS5?

Nel corso della deposizione di Microsoft durante il processo che vede coinvolte Epic Games ed Apple sono emersi alcuni dettagli molto interessanti circa la visione della casa di Redmond sull'odierno mercato videoludico, oltre a qualche potenziale indizio sul futuro dell'atteso STALKER 2.

Dalle parole di Lori Wright, vicepresidente di Xbox, è infatti emerso come è vista la concorrenza dal punto di vista di Microsoft: come facilmente intuibile, la rivale numero uno di Xbox è la PlayStation di casa Sony seguita a ruota da Nintendo Switch, sebbene quest'ultima non venga considerata una competitor di primo piano. Riguardo il mercato mobile, Wright conferma che per l'azienda l'iPhone di Apple non viene visto come un avversario.

Proseguendo con la testimonianza, la vicepresidente si è lasciata andare ad altre dichiarazioni interessanti, in particolare riguardo l'atteso STALKER 2 di GSC Game World. L'opera è attualmente prevista non solo su PC, ma anche su Xbox Series X/S come esclusiva console, ma Wright sottolinea che l'esclusiva è solo temporale e avrà una durata di tre mesi, confermando così le voci di corridoio che si erano diffuse recentemente. Ciò significa che,passato questo breve periodo di tempo, STALKER 2 potrebbe arrivare anche su PlayStation 5. Manca ancora una conferma ufficiale in tal senso, ma le parole di Wright non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Ricordiamo inoltre che STALKER 2 non arriverà su PS4 e Xbox One, come confermato dagli sviluppatori.

Infine, una curiosità sulla vendita delle console Xbox in perdita: per Wright la questione non è un problema in quanto lo scopo principale è offrire un'esperienza definitiva per i consumatori e, per riuscirci, l'hardware è di vitale importanza. Ciò viene prima di tutte le questioni relative ad eventuali produzioni e vendita in perdita. Senza dimenticare che per i vertici Xbox Zelda Breath of the Wild 2 sarebbe dovuto uscire nel 2020.