Microsoft verrà ascoltata in tribunale: difenderà l'affare con Activision in Europa

Microsoft ha appena annunciato tramite un portavoce che tra qualche giorno dovrà presentarsi ad un'udienza in un tribunale europeo al fine di difendere la sua pozione nell'affare Activision.

L'appuntamento in questione è fissato al prossimo 21 febbraio 2023, ovvero tra una settimana esatta. In questa data, il colosso di Redmond si presenterà in aula di fronte ai rappresentanti dell'antitrust europea. In questo contesto, Microsoft dovrà dimostrare che l'eventuale conclusione della transazione da 69 miliardi di dollari non avrebbe un impatto rilevante sugli equilibri del mercato videoludico. Stando a Reuters, il portale che riporta la notizia, è probabile che al termine dell'udienza Microsoft possa proporre qualche modifica ai termini dell'acquisizione per incontrare il favore dell'antitrust e di chi sta intralciando l'affare. Insomma, potremmo assistere a qualche sorpresa.

Al momento non è chiaro se anche Sony e gli altri principali competitor di Microsoft che si sono opposti all'affare (quindi anche Google ed Nvidia) saranno presenti in aula e dovremo attendere la prossima settimana per saperne di più.

Sapevate che Sony ritiene che le recenti richieste di Microsoft siano "evidenti molestie"? Pare inoltre che Bobby Kotick non lascerà Activision in caso di fallimento dell'acquisizione.